O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva para esta sexta-feira (13). As temperaturas máximas alcançarão 29.5°C em Vila Boa, 29.2°C em Padre Bernardo e 28.5°C em Mimoso de Goiás. As mínimas mais baixas serão de 17.4°C em Cidade Ocidental e em Novo Gama.A umidade média na região ficará em torno de 75.29%. Formosa pode registrar umidade de 90% durante a noite, seguida por Cabeceiras e Planaltina, ambas com 89%. A probabilidade média de chuva é de 14.34%, com Vila Boa apresentando 65% de chance de precipitação. Águas Lindas de Goiás e Padre Bernardo também possuem chances de chuva, com 35% cada.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.5°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Alexânia: máxima 27.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Cabeceiras: máxima 27.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Cidade Ocidental: máxima 27.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Cristalina: máxima 26.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Formosa: máxima 26.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Luziânia: máxima 27.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mimoso de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Novo Gama: máxima 26.5°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Padre Bernardo: máxima 29.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Pirenópolis: máxima 28.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Planaltina: máxima 26.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Vila Boa: máxima 29.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.