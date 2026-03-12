O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva na sexta-feira (13). As temperaturas máximas alcançarão 28.1°C em Vila Boa, 27.9°C em Cabeceiras e 27.5°C em Padre Bernardo. Já as mínimas serão de 18.5°C em Águas Lindas de Goiás e Novo Gama.A umidade média na região será de 86.0%, com Águas Lindas de Goiás registrando os maiores índices, de até 98.0%. A probabilidade média de chuva é de 40.39%, mas algumas cidades como Alexânia têm probabilidade de 70.0%, e Cocalzinho de Goiás e Corumbá de Goiás registram 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Alexânia: máxima 26.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Cabeceiras: máxima 27.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Cidade Ocidental: máxima 26.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Corumbá de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Cristalina: máxima 26.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Formosa: máxima 26.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Luziânia: máxima 27.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Mimoso de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Novo Gama: máxima 25.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Padre Bernardo: máxima 27.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Pirenópolis: máxima 26.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Planaltina: máxima 26.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 26.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Vila Boa: máxima 28.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.