O Entorno do Distrito Federal terá uma sexta-feira (14) de céu aberto e tempo firme na maioria das localidades. As temperaturas mais altas do dia devem ocorrer em Padre Bernardo e Vila Boa, onde as máximas atingem 34,4°C, além de Pirenópolis, que registra 33,1°C. Em contrapartida, as marcas mais baixas do período serão registradas em Cabeceiras, com mínima de 13,5°C, e em Santo Antônio do Descoberto, com 14,3°C.A umidade relativa do ar na região apresenta média de 38,95%, com os índices mais elevados previstos para Cabeceiras, alcançando 57,0%, e para Novo Gama e Santo Antônio do Descoberto, ambos com 54,0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de apenas 0,66%, embora Pirenópolis tenha a maior possibilidade registrada, com 10,0%, seguida por Padre Bernardo, que apresenta 5,0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 31,3°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 14,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alexânia: máxima 31,5°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 14,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cabeceiras: máxima 32,5°C, mínima 13,5°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 13,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 31,5°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 30,7°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbá de Goiás: máxima 31,1°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristalina: máxima 30,5°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 32,1°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 31,9°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mimoso de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 29,6°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Padre Bernardo: máxima 34,4°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Pirenópolis: máxima 33,1°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Planaltina: máxima 31,6°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 31,8°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Valparaíso de Goiás: máxima 31,4°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 14,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Boa: máxima 34,4°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 23,7°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 30,3°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.