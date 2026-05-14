O Entorno do Distrito Federal terá altas temperaturas na sexta-feira (15), com o tempo registrando marcas elevadas em diversas localidades. As cidades mais quentes serão Vila Boa, com máxima de 31.6°C, Padre Bernardo, atingindo 31.5°C, e Mimoso de Goiás, que deve chegar a 30.3°C. Já as menores temperaturas serão observadas em Santo Antônio do Descoberto, com mínima de 16.8°C, e Novo Gama, com 16.9°C.A umidade média na região ficará em torno de 68.55%, com cidades como Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás e Cabeceiras apresentando os maiores índices de umidade, chegando a 85.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 10.0%, sendo que Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia também registram esta mesma probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28.1°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 28.5°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 29.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 28.5°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 27.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 29.3°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 28.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 27.0°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 31.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 29.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 29.1°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 29.0°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 31.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.