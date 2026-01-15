O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva para a sexta-feira (16), marcando o tempo na região. As temperaturas máximas alcançarão 32.0°C em Vila Boa, 31.3°C em Cocalzinho de Goiás e 30.9°C em Padre Bernardo. Já as mínimas serão de 17.8°C em Abadiânia e 17.8°C em Alexânia.A umidade do tempo na região ficará em média em 62.53%. Cidades como Luziânia (76.0%), Cocalzinho de Goiás (74.0%) e Corumbá de Goiás (74.0%) registrarão os maiores índices de umidade. A probabilidade de chuva, em média, é de 15.0%, mas localidades como Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás e Pirenópolis apresentarão 75.0% de probabilidade de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 29.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 29.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 29.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cidade Ocidental: máxima 28.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 26.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Corumbá de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Cristalina: máxima 27.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 28.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Luziânia: máxima 29.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Novo Gama: máxima 28.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Padre Bernardo: máxima 30.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Pirenópolis: máxima 29.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Planaltina: máxima 27.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 29.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Valparaíso de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 32.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.