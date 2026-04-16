O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva amanhã, sexta-feira (17), com destaque para cidades como Formosa, que apresenta 65.0% de probabilidade de precipitação, e Cocalzinho de Goiás, com 60.0%. As temperaturas máximas alcançarão 30.0°C em Vila Boa, enquanto Padre Bernardo e Cabeceiras registrarão 27.9°C. As mínimas ficarão em 17.3°C em Santo Antônio do Descoberto e 17.4°C em Abadiânia.A umidade média para o Entorno do Distrito Federal será de 74.87%, com Santo Antônio do Descoberto apresentando os maiores índices de umidade, atingindo 90.0% durante a noite. A probabilidade média de chuva para a região é de 24.08%, mas cidades como Formosa e Cocalzinho de Goiás indicam probabilidades significativamente mais altas, com 65.0% e 60.0% respectivamente durante o dia, influenciando o tempo local.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.5°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Alexânia: máxima 26.6°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Cabeceiras: máxima 27.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Cidade Ocidental: máxima 26.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%Corumbá de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Cristalina: máxima 26.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Formosa: máxima 26.7°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Luziânia: máxima 26.7°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Novo Gama: máxima 25.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Padre Bernardo: máxima 27.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Pirenópolis: máxima 27.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Planaltina: máxima 26.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 26.4°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Vila Boa: máxima 30.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.