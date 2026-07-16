O Entorno do Distrito Federal registrará um dia ensolarado e de céu limpo nesta sexta-feira (17), com temperaturas médias oscilando entre a mínima de 12,88°C e a máxima de 25,16°C. Entre os municípios mais quentes, destacam-se Pirenópolis, com máxima de 28,3°C, Padre Bernardo, que atinge 28,2°C, e Vila Boa, com 27,9°C. Por outro lado, as manhãs e noites devem ser mais frias em Alexânia, com mínima prevista de 11,1°C, e Novo Gama, com marcas de até 11,4°C.A umidade relativa do ar apresentará uma média de 55,71% na região, com os índices mais elevados concentrados em Cabeceiras, que pode registrar até 75,0%, seguida por Cidade Ocidental e Novo Gama, ambas com máxima de 72,0%. Quanto à probabilidade de chuva, o indicador permanece em 0,0% para todo o território, indicando a completa ausência de precipitação ao longo do dia em localidades como Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 25,3°C, mínima 11,6°C | sensação térmica máx 25,3°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alexânia: máxima 25,4°C, mínima 11,1°C | sensação térmica máx 25,4°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cabeceiras: máxima 24,4°C, mínima 11,6°C | sensação térmica máx 25,0°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 24,1°C, mínima 12,0°C | sensação térmica máx 24,8°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 25,3°C, mínima 13,7°C | sensação térmica máx 25,3°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbá de Goiás: máxima 25,6°C, mínima 12,8°C | sensação térmica máx 25,6°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristalina: máxima 22,1°C, mínima 11,7°C | sensação térmica máx 24,4°C | sensação térmica mín 10,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 24,7°C, mínima 11,8°C | sensação térmica máx 24,9°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 24,6°C, mínima 13,0°C | sensação térmica máx 25,0°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mimoso de Goiás: máxima 26,3°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 22,4°C, mínima 11,4°C | sensação térmica máx 24,4°C | sensação térmica mín 10,0°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Padre Bernardo: máxima 28,2°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pirenópolis: máxima 28,3°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Planaltina: máxima 24,6°C, mínima 12,7°C | sensação térmica máx 24,6°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 25,5°C, mínima 12,0°C | sensação térmica máx 25,5°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Valparaíso de Goiás: máxima 24,3°C, mínima 12,4°C | sensação térmica máx 24,9°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Boa: máxima 27,9°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 24,8°C, mínima 13,6°C | sensação térmica máx 24,9°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 24,2°C, mínima 13,5°C | sensação térmica máx 24,4°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.