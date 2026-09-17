O Entorno do Distrito Federal deve registrar predomínio de sol e ausência de frentes chuvosas expressivas nesta sexta-feira (18), apresentando aquecimento constante ao longo do dia. Entre as localidades mais quentes, Vila Boa lidera com máxima de 35,0°C, acompanhada de perto por Padre Bernardo com 34,5°C e Pirenópolis com 33,3°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas previstas ocorrem em Novo Gama, com 18,3°C, e Abadiânia, com 18,9°C.A umidade relativa do ar na região deve apresentar uma média de 49,92%, com os maiores índices de até 62,0% previstos para Cidade Ocidental e Valparaíso de Goiás. Já a probabilidade de chuva é mínima, com média geral de 1,05%, sendo que os percentuais mais altos do dia ficam restritos a apenas 15,0% em Santo Antônio do Descoberto e Vila Boa.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 31,3°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alexânia: máxima 31,4°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cabeceiras: máxima 32,3°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 31,2°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 30,7°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Corumbá de Goiás: máxima 30,6°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristalina: máxima 29,1°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 31,4°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 31,8°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mimoso de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 29,3°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Padre Bernardo: máxima 34,5°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pirenópolis: máxima 33,3°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Planaltina: máxima 30,6°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 31,4°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Valparaíso de Goiás: máxima 31,3°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Boa: máxima 35,0°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 31,7°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 29,9°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.