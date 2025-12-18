O Entorno do Distrito Federal, amanhã, sexta-feira (19), apresentará grande chance de chuva, com a maior probabilidade alcançando 75.0% em algumas localidades. As temperaturas máximas na região serão de cerca de 26.46°C e as mínimas de 20.14°C. Entre as cidades, as mais quentes serão Cocalzinho de Goiás e Vila Boa, ambas com 28.6°C, e Corumbá de Goiás, com 27.3°C. Por outro lado, as cidades com as menores temperaturas serão Águas Lindas de Goiás, com 19.1°C, e Planaltina, com 19.5°C.A umidade média na região será de 84.03%. As cidades com maior umidade serão Abadiânia, Alexânia e Água Fria de Goiás, com 94.0%. Quanto ao tempo chuvoso, a probabilidade média de chuva para o Entorno do Distrito Federal é de 59.08%. Cidades como Águas Lindas de Goiás, Cocalzinho de Goiás e Corumbá de Goiás apresentarão as maiores probabilidades de chuva, com 75.0% durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Alexânia: máxima 26.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Cabeceiras: máxima 26.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 26.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Cristalina: máxima 25.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Formosa: máxima 26.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Luziânia: máxima 27.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Mimoso de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Novo Gama: máxima 25.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Padre Bernardo: máxima 26.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Pirenópolis: máxima 26.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Planaltina: máxima 25.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 25.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Valparaíso de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Vila Boa: máxima 28.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.