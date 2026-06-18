O Entorno do Distrito Federal terá um tempo marcado por temperaturas variadas para esta sexta-feira (19). As máximas na região serão notáveis, com Padre Bernardo atingindo 30.7°C, Pirenópolis 30.2°C e Vila Boa 30.0°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão observadas em Cabeceiras, com 12.9°C, e Formosa, que registrará 13.8°C.A umidade do tempo na região ficará em média em 66.11%, com os maiores índices noturnos em Cabeceiras (89.0%), Formosa (87.0%) e Cidade Ocidental (81.0%). A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 2.11%, sendo que algumas cidades podem registrar até 10.0% de chance de precipitação noturna, como Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Corumbá de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28.0°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 28.1°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Cabeceiras: máxima 26.2°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cidade Ocidental: máxima 27.0°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Corumbá de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 25.2°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Formosa: máxima 27.2°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Luziânia: máxima 27.5°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Novo Gama: máxima 25.6°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Padre Bernardo: máxima 30.7°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pirenópolis: máxima 30.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 27.3°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28.0°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vila Boa: máxima 30.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.