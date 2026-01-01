O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva nesta sexta-feira (2). As temperaturas permanecerão elevadas em algumas localidades, com Vila Boa registrando a máxima de 32.3°C, seguida por Cocalzinho de Goiás com 31.3°C e Luziânia com 30.6°C. Já as cidades mais frias serão Águas Lindas de Goiás, com mínima de 19.6°C, e Planaltina, com 19.8°C.A umidade média na região ficará em 73.24%, com destaque para Cristalina e Água Fria de Goiás, ambas com umidade noturna de 89.0%, e Abadiânia, com 88.0%. A probabilidade média de chuva é de 51.58%. No entanto, algumas cidades apresentam alta probabilidade, como Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia, que podem registrar 75.0% de chance de chuva durante a noite, e Formosa, com 65.0% de probabilidade durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 29.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Alexânia: máxima 29.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Cabeceiras: máxima 30.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Cidade Ocidental: máxima 29.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 70.0%Corumbá de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 70.0%Cristalina: máxima 29.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Formosa: máxima 29.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Luziânia: máxima 30.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Novo Gama: máxima 29.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Padre Bernardo: máxima 29.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Pirenópolis: máxima 29.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 70.0%Planaltina: máxima 27.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 29.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Valparaíso de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Vila Boa: máxima 32.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.