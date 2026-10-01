O Entorno do Distrito Federal deve registrar variações térmicas significativas nesta sexta-feira (2), em um dia marcado pela possibilidade de pancadas de água e um céu bastante carregado. Os termômetros devem registrar marcas elevadas em algumas localidades, com destaque para Vila Boa, que pode atingir máxima de 33,6°C, seguida por Cabeceiras com 31,2°C e Padre Bernardo com 29,1°C. Já os menores índices do dia devem ocorrer em Cristalina e Novo Gama, onde as mínimas devem cair para 18,0°C.A média regional de umidade deve ficar em 75,47%, com os maiores índices concentrados em Abadiânia, que chega a 90,0%, além de Alexânia e Novo Gama, ambas registrando 89,0%. Em relação à probabilidade média de chuva, que é de 51,18% para a região, as chances mais expressivas de precipitação estão concentradas em Vila Boa, com probabilidade de 70,0%, além de Formosa e Cabeceiras, que apresentam 65,0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 22,8°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 24,9°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 40,0%Alexânia: máxima 23,7°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 25,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 74,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Cabeceiras: máxima 31,2°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 65,0%Cidade Ocidental: máxima 25,4°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 26,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 22,8°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 24,9°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 73,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 50,0%Corumbá de Goiás: máxima 22,8°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 24,9°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 75,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Cristalina: máxima 23,7°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 25,3°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 45,0%Formosa: máxima 28,9°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 65,0%Luziânia: máxima 25,0°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 26,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Mimoso de Goiás: máxima 27,8°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 55,0%Novo Gama: máxima 23,2°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 25,0°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 50,0%Padre Bernardo: máxima 29,1°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 55,0%Pirenópolis: máxima 24,9°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 26,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 30,0%Planaltina: máxima 27,5°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 55,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 24,5°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 25,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 50,0%Valparaíso de Goiás: máxima 24,7°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 26,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 45,0%Vila Boa: máxima 33,6°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 70,0%Água Fria de Goiás: máxima 29,1°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 50,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 23,3°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 25,1°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 45,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.