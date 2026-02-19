O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva nesta sexta-feira (20). As temperaturas máximas para o tempo de amanhã devem atingir 25.5°C em Vila Boa, 25.1°C em Cristalina e 25.0°C em Abadiânia. As cidades com as menores temperaturas mínimas serão Águas Lindas de Goiás, com 17.8°C, e Novo Gama, com 17.9°C.A umidade média na região ficará em torno de 88.05%, com destaque para Águas Lindas de Goiás, Cocalzinho de Goiás e Formosa, que podem registrar umidade de 97.0%. A probabilidade média de chuva é de 67.11%, sendo mais elevada em Águas Lindas de Goiás, Alexânia e Cocalzinho de Goiás, com 95.0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 25.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 50.0%Alexânia: máxima 24.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 55.0%Cabeceiras: máxima 24.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Cidade Ocidental: máxima 24.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 23.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Corumbá de Goiás: máxima 23.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Cristalina: máxima 25.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 60.0%Formosa: máxima 23.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Luziânia: máxima 24.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Mimoso de Goiás: máxima 24.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 45.0%Novo Gama: máxima 24.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Padre Bernardo: máxima 24.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Pirenópolis: máxima 24.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Planaltina: máxima 23.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 24.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Valparaíso de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Vila Boa: máxima 25.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Água Fria de Goiás: máxima 23.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 23.4°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 55.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.