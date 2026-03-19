O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva nesta sexta-feira (20), marcando o tempo na região. As temperaturas máximas serão mais elevadas em Vila Boa, atingindo 29.7°C, seguida por Cabeceiras com 27.8°C e Formosa com 27.1°C. Já as mínimas mais baixas serão observadas em Abadiânia e Novo Gama, ambas com 18.6°C.A umidade média na região será de 83.37%, com Santo Antônio do Descoberto registrando uma das maiores umidades, chegando a 95.0%. A probabilidade média de precipitação é de 38.68%. No entanto, cidades como Cidade Ocidental, Formosa e Vila Boa apresentam probabilidades de chuva mais altas, alcançando 65.0%. Alexânia, Pirenópolis, Água Fria de Goiás e Cabeceiras também terão 60.0% de probabilidade de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Alexânia: máxima 26.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Cabeceiras: máxima 27.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Cidade Ocidental: máxima 27.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Corumbá de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Cristalina: máxima 26.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Formosa: máxima 27.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Luziânia: máxima 27.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Mimoso de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Novo Gama: máxima 26.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Padre Bernardo: máxima 27.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Pirenópolis: máxima 26.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Planaltina: máxima 26.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 26.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Vila Boa: máxima 29.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.