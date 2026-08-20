O Entorno do Distrito Federal terá tempo firme com predomínio de sol e sem previsão de mudanças significativas nesta sexta-feira (21). As temperaturas máximas serão mais expressivas em Padre Bernardo, que deve alcançar 35,3°C, seguido por Vila Boa com 35,1°C e Cabeceiras com 34,3°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas ficam por conta de Santo Antônio do Descoberto, com 14,5°C, e Novo Gama, com 14,7°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região é de 39,11%, com os maiores valores atingindo 60,0% em Novo Gama e Santo Antônio do Descoberto. A probabilidade média de chuva é de apenas 0,39%, com as maiores chances de precipitação estimadas em somente 5,0% para as cidades de Alexânia, Pirenópolis e Santo Antônio do Descoberto.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 31,4°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alexânia: máxima 32,0°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cabeceiras: máxima 34,3°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 32,4°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 31,5°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbá de Goiás: máxima 31,7°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristalina: máxima 30,9°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 33,6°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 32,5°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mimoso de Goiás: máxima 34,1°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 31,1°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 14,7°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Padre Bernardo: máxima 35,3°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pirenópolis: máxima 33,3°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Planaltina: máxima 33,3°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 32,7°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Valparaíso de Goiás: máxima 32,4°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Boa: máxima 35,1°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 23,4°C | umidade dia 19,0% | umidade noite 27,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 34,1°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 31,0°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.