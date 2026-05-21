O Entorno do Distrito Federal terá tempo com altas temperaturas nesta sexta-feira (22). As máximas mais elevadas serão registradas em Vila Boa, que alcançará 30.7°C, seguida por Padre Bernardo com 29.1°C e Pirenópolis com 28.2°C. As cidades mais frias serão Alexânia e Novo Gama, ambas com mínimas de 16.4°C.A umidade na região apresentará uma média de 66.03%. As maiores umidades à noite serão observadas em Novo Gama com 82.0%, e em Cidade Ocidental e Valparaíso de Goiás, ambas com 81.0%. A probabilidade de chuva para a região é de 10.0% em média, sendo este o índice para cidades como Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 25.8°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 26.4°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 26.7°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 25.8°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 24.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 27.0°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 26.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 23.9°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 29.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 28.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 26.7°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 26.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 30.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.