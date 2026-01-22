O Entorno do Distrito Federal terá uma grande chance de chuva nesta sexta-feira (23). As temperaturas mais altas são esperadas em Vila Boa, com máxima de 26.3°C, seguida por Padre Bernardo e Mimoso de Goiás, ambas com 25.1°C. Já as menores temperaturas mínimas serão observadas em Águas Lindas de Goiás, atingindo 17.7°C, e Santo Antônio do Descoberto, com 18.4°C.A umidade média na região ficará em 86.13%, com picos de 93.0% em Cristalina, 91.0% em Luziânia e 90.0% em Cabeceiras. A probabilidade média de chuva é de 58.03%, sendo que cidades como Abadiânia, Alexânia e Cidade Ocidental apresentam as maiores probabilidades, com 75.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 23.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Alexânia: máxima 23.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Cabeceiras: máxima 25.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Cidade Ocidental: máxima 23.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 26.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Corumbá de Goiás: máxima 23.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Cristalina: máxima 22.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Formosa: máxima 23.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Luziânia: máxima 23.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Mimoso de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Novo Gama: máxima 23.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Padre Bernardo: máxima 25.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Pirenópolis: máxima 22.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Planaltina: máxima 23.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 23.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Valparaíso de Goiás: máxima 23.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Vila Boa: máxima 26.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Água Fria de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 22.5°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.