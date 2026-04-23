O Entorno do Distrito Federal terá tempo com baixa probabilidade de chuva amanhã, sexta-feira (24), apresentando temperaturas amenas a quentes. As cidades mais quentes serão Vila Boa, com máxima de 30.7°C, Padre Bernardo, com 29.5°C, e Pirenópolis, que alcançará 28.8°C. Já as mais frias serão Abadiânia, com mínima de 16.8°C, e Alexânia, com 17.0°C.A umidade média na região ficará em 58.18%, com Padre Bernardo registrando 71.0%, Novo Gama 70.0% e Abadiânia 69.0% como as cidades com os maiores índices de umidade. A probabilidade média de chuva para a região será de 8.68%, sendo Vila Boa (15.0%), Abadiânia (10.0%) e Águas Lindas de Goiás (10.0%) as localidades com maiores chances de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.9°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 28.2°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 28.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 27.7°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cristalina: máxima 27.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Formosa: máxima 27.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Luziânia: máxima 28.3°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Novo Gama: máxima 26.7°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 29.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Pirenópolis: máxima 28.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 27.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 30.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.