O Entorno do Distrito Federal vivenciará uma sexta-feira (24) marcada pela ausência de nebulosidade significativa e predomínio de sol, mantendo as tardes quentes com média máxima geral de 30,66°C. As maiores marcas de calor devem se concentrar em Padre Bernardo, que pode registrar 33,3°C, Vila Boa, com 32,8°C, e Mimoso de Goiás, que atinge 32,0°C. No período mais ameno, a média mínima da região fica em 16,24°C, tendo como destaques de temperaturas baixas as cidades de Santo Antônio do Descoberto, com mínima de 13,5°C, e Cabeceiras, que registra 14,4°C.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio regional ficará em 46,58%, sendo que as maiores taxas devem ocorrer em Santo Antônio do Descoberto e Cabeceiras, ambas atingindo 67,0%, além de Valparaíso de Goiás, com 65,0%. A chance de chuva para esta data é bastante reduzida, apresentando uma probabilidade média de apenas 6,71% em todo o território, embora localidades como Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia registrem uma probabilidade de 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 30,1°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Alexânia: máxima 30,2°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 15,2°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cabeceiras: máxima 31,5°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 14,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 30,5°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 29,3°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Corumbá de Goiás: máxima 29,7°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cristalina: máxima 29,1°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Formosa: máxima 30,9°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Luziânia: máxima 30,8°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mimoso de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Novo Gama: máxima 28,8°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 15,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Padre Bernardo: máxima 33,3°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Pirenópolis: máxima 31,6°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Planaltina: máxima 30,6°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 15,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 30,7°C, mínima 13,5°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 13,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Valparaíso de Goiás: máxima 30,4°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 15,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Vila Boa: máxima 32,8°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Água Fria de Goiás: máxima 31,3°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 28,9°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.