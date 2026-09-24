O Entorno do Distrito Federal terá um dia de sol e poucas nuvens nesta sexta-feira (25), com termômetros registrando marcas elevadas e tarde quente em diversas localidades. O calor será mais intenso em Vila Boa, que deve registrar máxima de 35,1°C, seguida por Padre Bernardo, com 34,9°C, e Pirenópolis, com 33,9°C. Por outro lado, as menores temperaturas da manhã devem ocorrer em Novo Gama, com mínima de 19,3°C, e em Águas Lindas de Goiás, onde os termômetros podem baixar para 19,4°C.A umidade relativa do ar na região apresenta média de 56,61%, sendo que os maiores índices chegam a 72,0% em Águas Lindas de Goiás e a 71,0% em Cidade Ocidental e Novo Gama. No que diz respeito às chuvas, a probabilidade média geral é de apenas 13,29%, mas algumas localidades têm maior chance de registrar precipitações isoladas, como Águas Lindas de Goiás, com 35,0% de probabilidade, e Mimoso de Goiás, que apresenta 30,0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 32,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Alexânia: máxima 32,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cabeceiras: máxima 33,6°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cidade Ocidental: máxima 32,7°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 31,4°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Corumbá de Goiás: máxima 31,5°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Cristalina: máxima 31,2°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Formosa: máxima 32,2°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Luziânia: máxima 33,4°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Mimoso de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Novo Gama: máxima 30,8°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Padre Bernardo: máxima 34,9°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Pirenópolis: máxima 33,9°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Planaltina: máxima 31,9°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 32,9°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 25,0%Valparaíso de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Vila Boa: máxima 35,1°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Água Fria de Goiás: máxima 32,3°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 31,2°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 35,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.