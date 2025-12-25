O Entorno do Distrito Federal terá um tempo de temperaturas elevadas na sexta-feira (26), com a característica principal sendo o calor em diversas localidades. A cidade mais quente será Vila Boa, alcançando 35.2°C. Outras cidades com temperaturas máximas notáveis incluem Formosa, com 33.3°C, e Cocalzinho de Goiás, com 33.2°C. As mínimas, por outro lado, serão registradas em Abadiânia e Alexânia, ambas com 18.1°C.A umidade média na região ficará em 61.71%, sendo que Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás e Pirenópolis podem registrar umidade de até 82.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 7.11%. As maiores chances de chuva, de 10.0%, são esperadas em Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 31.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 31.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 32.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cidade Ocidental: máxima 31.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 33.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Corumbá de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Cristalina: máxima 30.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 33.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Luziânia: máxima 31.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Mimoso de Goiás: máxima 32.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Novo Gama: máxima 30.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 32.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Pirenópolis: máxima 31.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Planaltina: máxima 30.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 31.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 35.2°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Água Fria de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.