O Entorno do Distrito Federal terá um tempo firme para a sexta-feira (26), com predominância de temperaturas amenas. As cidades mais quentes serão Vila Boa, atingindo 30.3°C, Padre Bernardo, com 29.1°C, e Pirenópolis, marcando 28.0°C. As temperaturas mínimas serão observadas em Alexânia, com 13.7°C, e Santo Antônio do Descoberto, com 14.1°C.A umidade média na região ficará em torno de 63.24%, com as maiores taxas de umidade em Alexânia, Cidade Ocidental e Valparaíso de Goiás, todas com 79.0%. A probabilidade média de chuva é de 7.11%, sendo que Águas Lindas de Goiás, Alexânia e Cidade Ocidental apresentam as maiores probabilidades, com 10.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 25.1°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Alexânia: máxima 25.8°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cabeceiras: máxima 26.5°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Cidade Ocidental: máxima 25.4°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Corumbá de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cristalina: máxima 23.9°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 26.5°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Luziânia: máxima 25.5°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Novo Gama: máxima 23.5°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 29.1°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Pirenópolis: máxima 28.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Planaltina: máxima 26.3°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 25.9°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Valparaíso de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Vila Boa: máxima 30.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.