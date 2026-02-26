O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva nesta sexta-feira (27). As cidades mais quentes serão Cristalina e Luziânia, ambas com máxima de 25.9°C, e Abadiânia, com 25.3°C. As mínimas mais baixas são esperadas em Corumbá de Goiás, com 17.8°C, e Cocalzinho de Goiás, com 17.9°C.A umidade média na região ficará em torno de 89.13%. Cidades como Águas Lindas de Goiás, Formosa e Padre Bernardo podem atingir umidade de até 97%. A probabilidade de chuva para o Entorno do Distrito Federal é de 63.03%. Alexânia, Cocalzinho de Goiás e Pirenópolis apresentam as maiores probabilidades, com 95% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 25.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Alexânia: máxima 25.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 60.0%Cabeceiras: máxima 25.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 50.0%Cidade Ocidental: máxima 25.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 23.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 55.0%Corumbá de Goiás: máxima 24.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 50.0%Cristalina: máxima 25.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Formosa: máxima 24.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 60.0%Luziânia: máxima 25.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Mimoso de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Novo Gama: máxima 24.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Padre Bernardo: máxima 24.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Pirenópolis: máxima 24.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 55.0%Planaltina: máxima 23.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 24.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Valparaíso de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Vila Boa: máxima 25.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Água Fria de Goiás: máxima 23.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 22.9°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.