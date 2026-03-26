O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva nesta sexta-feira (27). O tempo será marcado por essa característica, com as temperaturas máximas mais elevadas esperadas em Vila Boa, com 28.8°C, Padre Bernardo, com 28.7°C, e Pirenópolis, com 28.0°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Novo Gama, com 16.4°C, e Cidade Ocidental, com 16.6°C.A umidade média na região ficará em 78.24%. As cidades com os maiores índices de umidade noturna incluem Abadiânia, com 91.0%, Alexânia, com 90.0%, e Valparaíso de Goiás, com 90.0%. A probabilidade média de chuva é de 16.97%, mas algumas localidades terão chances mais elevadas, como Pirenópolis, com 60.0%, Alexânia, com 50.0%, e Padre Bernardo, com 45.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.6°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Alexânia: máxima 26.9°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Cabeceiras: máxima 26.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Cidade Ocidental: máxima 26.0°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Cristalina: máxima 25.5°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Formosa: máxima 25.7°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Luziânia: máxima 26.6°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Novo Gama: máxima 25.2°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Padre Bernardo: máxima 28.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 0.0%Pirenópolis: máxima 28.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 0.0%Planaltina: máxima 25.5°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 26.8°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Valparaíso de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Vila Boa: máxima 28.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.