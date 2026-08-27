O Entorno do Distrito Federal deve passar por um dia de tempo firme e sem previsão de chuvas significativas nesta sexta-feira (28), apresentando termômetros elevados com média máxima de 32,1°C. Os picos de calor se concentram em Padre Bernardo e Vila Boa, ambas com máxima de 35,1°C, além de Pirenópolis, que atinge 33,6°C. Por outro lado, as marcas mais amenas do dia serão registradas em Cabeceiras, com mínima de 17,4°C, e em Santo Antônio do Descoberto, onde os termômetros chegam a 17,5°C.A umidade relativa do ar apresentará uma média de 51,24%, com os maiores índices concentrados em Cabeceiras, que chega a 70,0%, e em Novo Gama e Santo Antônio do Descoberto, que registram até 69,0%. Já a probabilidade média de chuva é bastante baixa, estimada em apenas 5,39%, sendo que as maiores chances de precipitação não passam de 10,0% em municípios como Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 31,6°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Alexânia: máxima 31,7°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Cabeceiras: máxima 32,8°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 31,5°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 30,8°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Corumbá de Goiás: máxima 31,2°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Cristalina: máxima 30,1°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 32,2°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 31,8°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Mimoso de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 29,7°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Padre Bernardo: máxima 35,1°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Pirenópolis: máxima 33,6°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Planaltina: máxima 32,2°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 32,1°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Valparaíso de Goiás: máxima 31,5°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Vila Boa: máxima 35,1°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Água Fria de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 30,5°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.