O Entorno do Distrito Federal terá tempo com temperaturas amenas a moderadas para a sexta-feira (29). As temperaturas máximas chegam a 29.9°C em Vila Boa, 28.5°C em Padre Bernardo e 27.4°C em Pirenópolis. Já as mínimas ficam em 14.7°C em Novo Gama e 14.9°C em Santo Antônio do Descoberto.A umidade relativa do ar média na região é de 71.71%. Cabeceiras registra um dos maiores índices de umidade, chegando a 87.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 10.0% para a região, sendo este o índice máximo observado em Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 25.1°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 25.5°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 15.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 25.8°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 25.0°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 24.1°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 26.2°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 25.2°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 23.6°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 28.5°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 27.4°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 26.1°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 25.9°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 29.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.