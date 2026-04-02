O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva para a sexta-feira (3). O tempo será marcado por instabilidade, com Pirenópolis registrando uma probabilidade de chuva de 95% durante o dia. As cidades mais quentes serão Vila Boa, com máxima de 28.7°C, Padre Bernardo, atingindo 27.4°C, e Cabeceiras, com 26.8°C. Já as temperaturas mais amenas serão encontradas em Novo Gama, com mínima de 18.1°C, e Valparaíso de Goiás, que terá 18.4°C.A umidade do tempo na região terá uma média de 83.61%, com Abadiânia apresentando os maiores índices, chegando a 97% durante a noite. A probabilidade média de chuva para a área é de 41.05%, com Pirenópolis registrando a maior chance de precipitação, com 95% de probabilidade, seguida por Alexânia e Corumbá de Goiás, ambas com 75% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 25.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Alexânia: máxima 26.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Cabeceiras: máxima 26.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 26.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Corumbá de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Cristalina: máxima 25.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Formosa: máxima 25.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 26.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Mimoso de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 25.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Padre Bernardo: máxima 27.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 26.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 40.0%Planaltina: máxima 25.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 26.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Vila Boa: máxima 28.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.