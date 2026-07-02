O Entorno do Distrito Federal apresenta grande chance de chuva para a sexta-feira (3), caracterizando o tempo da região. As temperaturas máximas devem ser registradas em Vila Boa com 30.0°C, Padre Bernardo com 29.0°C e Pirenópolis com 28.3°C. Já as menores temperaturas mínimas são esperadas em Abadiânia e Santo Antônio do Descoberto, ambas com 11.6°C.A umidade média na região será de 60.76%, com Valparaíso de Goiás e Cabeceiras atingindo os maiores índices de 80.0%, seguidas por Cidade Ocidental com 79.0%. A probabilidade de chuva para o Entorno do Distrito Federal é de 79%, com as maiores chances pontuais em Cabeceiras e Planaltina, ambas com 15.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.0°C, mínima 11.6°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 11.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Alexânia: máxima 26.5°C, mínima 11.7°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 11.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cabeceiras: máxima 26.6°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cidade Ocidental: máxima 26.0°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 12.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cristalina: máxima 24.7°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Formosa: máxima 26.8°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Luziânia: máxima 26.4°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Gama: máxima 24.2°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Padre Bernardo: máxima 29.0°C, mínima 12.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pirenópolis: máxima 28.3°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Planaltina: máxima 26.7°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 26.4°C, mínima 11.6°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 12.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vila Boa: máxima 30.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.