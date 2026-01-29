O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva na sexta-feira (30). As temperaturas máximas alcançarão 29.3°C em Cocalzinho de Goiás, enquanto Padre Bernardo e Mimoso de Goiás registrarão 28.9°C. As mínimas serão de 19.1°C em Águas Lindas de Goiás e 19.3°C em Planaltina.A umidade média na região será de 80.76%, com Cristalina, Formosa e Água Fria de Goiás apresentando os maiores índices, de 90.0%. A probabilidade média de precipitação é de 35.0%, mas Formosa e Planaltina terão uma probabilidade de 75.0%, e Cabeceiras, de 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 27.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 26.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Cidade Ocidental: máxima 27.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Corumbá de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cristalina: máxima 26.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 27.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Luziânia: máxima 27.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Mimoso de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Novo Gama: máxima 27.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Padre Bernardo: máxima 28.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Pirenópolis: máxima 27.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Planaltina: máxima 26.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Vila Boa: máxima 28.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.