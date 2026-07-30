O Entorno do Distrito Federal terá um dia de sol firme e sem expectativa de chuva nesta sexta-feira (31), apresentando grande amplitude térmica entre os municípios. O calor se fará mais presente em Vila Boa, que deve registrar máxima de 32,5°C, seguida de perto por Padre Bernardo, com 32,4°C, e Pirenópolis, com máxima de 31,6°C. Em contrapartida, as primeiras horas do dia serão mais amenas em Formosa, onde a mínima prevista é de 14,2°C, e em Alexânia, com termômetros marcando até 14,4°C.A umidade relativa do ar deve apresentar média de 40,89%, com os índices mais elevados concentrados em Cabeceiras, que atinge 58,0%, e Cidade Ocidental, registrando 57,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade é nula, com taxa de 0,0% indicada para municípios como Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia, consolidando o cenário de tempo firme ao longo de todo o período.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 29,1°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alexânia: máxima 29,3°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cabeceiras: máxima 29,4°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 28,5°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 29,1°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbá de Goiás: máxima 29,2°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristalina: máxima 26,7°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 29,1°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 28,9°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mimoso de Goiás: máxima 30,6°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 26,6°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 26,6°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Padre Bernardo: máxima 32,4°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pirenópolis: máxima 31,6°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 23,7°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Planaltina: máxima 28,9°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 29,2°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Valparaíso de Goiás: máxima 28,6°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Boa: máxima 32,5°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 23,6°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 28,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 29,5°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 28,1°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.