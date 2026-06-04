O Entorno do Distrito Federal terá um tempo de temperaturas amenas e muito baixa probabilidade de chuva na sexta-feira (5). As cidades mais quentes serão Vila Boa, que alcança 27.7°C, Padre Bernardo com 27.5°C e Pirenópolis com 26.7°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Alexânia, com 10.7°C, e Abadiânia, com 10.8°C.A umidade média na região ficará em 64.82%, com os maiores índices de umidade noturna em Cabeceiras (83.0%), Cidade Ocidental (82.0%) e Formosa (82.0%). A probabilidade média de chuva para a região é de apenas 8.16%, sendo que as cidades com maior probabilidade são Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 24.1°C, mínima 10.8°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 24.6°C, mínima 10.7°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 24.3°C, mínima 10.9°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 24.1°C, mínima 11.2°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 24.2°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 22.2°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 24.8°C, mínima 11.3°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 24.2°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 22.2°C, mínima 10.8°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 27.5°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 26.7°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 24.6°C, mínima 11.8°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 24.8°C, mínima 10.9°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 24.0°C, mínima 11.3°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 27.7°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 23.6°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.