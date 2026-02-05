O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva nesta sexta-feira (6). As temperaturas máximas esperadas para o tempo variam, com Vila Boa atingindo 31.0°C, Cabeceiras 28.4°C e Padre Bernardo 28.2°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Águas Lindas de Goiás, com 19.0°C, e Luziânia, com 19.3°C.A umidade média na região será de 81.71%, com destaque para Cristalina, que pode alcançar 92.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 49.34%, mas algumas cidades terão maior chance de precipitação, como Cidade Ocidental, Luziânia e Valparaíso de Goiás, todas com 85.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 25.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Alexânia: máxima 25.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Cabeceiras: máxima 28.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Cidade Ocidental: máxima 26.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 40.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 26.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Cristalina: máxima 27.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Formosa: máxima 28.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 26.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 45.0%Mimoso de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Novo Gama: máxima 26.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Padre Bernardo: máxima 28.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Pirenópolis: máxima 25.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Planaltina: máxima 26.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 26.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Vila Boa: máxima 31.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.