O Entorno do Distrito Federal terá um tempo com grande chance de chuva na sexta-feira (6). As cidades mais quentes serão Abadiânia, com máxima de 26.4°C, Alexânia, com 26.0°C, e Luziânia, com 25.9°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão observadas em Águas Lindas de Goiás, com 18.3°C, e Cocalzinho de Goiás, com 18.4°C.A umidade média do tempo na região será de 88.74%. Abadiânia, Cidade Ocidental e Formosa apresentarão as maiores umidades, chegando a 98.0%. A probabilidade média de chuva é de 65.92%, com Santo Antônio do Descoberto e Mimoso de Goiás registrando as maiores chances, ambas com 95.0%, seguidas por Cidade Ocidental com 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Alexânia: máxima 26.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 75.0%Cabeceiras: máxima 24.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Cidade Ocidental: máxima 25.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 60.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 24.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Corumbá de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Cristalina: máxima 24.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Formosa: máxima 23.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Luziânia: máxima 25.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Mimoso de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Novo Gama: máxima 24.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 60.0%Padre Bernardo: máxima 25.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 50.0%Pirenópolis: máxima 25.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Planaltina: máxima 23.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 25.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Valparaíso de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Vila Boa: máxima 25.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Água Fria de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 24.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.