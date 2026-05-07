O Entorno do Distrito Federal, na sexta-feira (8), terá um tempo com temperaturas variando entre amenas e quentes. As cidades mais quentes serão Vila Boa, com máxima de 31.3°C, Padre Bernardo, com 31.1°C, e Pirenópolis, atingindo 29.6°C. Já as cidades mais frias serão Abadiânia, com mínima de 15.4°C, e Cabeceiras, com 15.5°C.A umidade do tempo estará em níveis moderados a altos, com média de 67.16%. Cidades como Cabeceiras (85.0%), Abadiânia (84.0%) e Alexânia (84.0%) registrarão os maiores índices. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 3.16%. As maiores chances de chuva, de até 10.0%, são esperadas para Cidade Ocidental, Novo Gama e Valparaíso de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28.3°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Alexânia: máxima 28.4°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Cabeceiras: máxima 29.1°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cidade Ocidental: máxima 28.4°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Cristalina: máxima 27.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Formosa: máxima 29.0°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Luziânia: máxima 28.6°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Novo Gama: máxima 26.9°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 31.1°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Pirenópolis: máxima 29.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Planaltina: máxima 28.7°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 29.2°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Valparaíso de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 31.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.