O Entorno do Distrito Federal terá um tempo de temperaturas variadas para a sexta-feira (9). A característica principal do tempo para essa data indica que as máximas chegam a 30.1°C em Cocalzinho de Goiás, 29.9°C em Vila Boa e 29.0°C em Padre Bernardo. As temperaturas mínimas, por sua vez, ficam em 17.6°C em Abadiânia e 17.6°C em Alexânia.A umidade média na região ficará em 71.42%, com destaque para Cristalina, onde pode atingir 85.0%. A probabilidade média de chuva é de 19.21%, sendo que Águas Lindas de Goiás apresenta a maior probabilidade, com 40.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Alexânia: máxima 26.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cabeceiras: máxima 27.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Cidade Ocidental: máxima 27.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Corumbá de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cristalina: máxima 26.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 27.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Luziânia: máxima 28.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Novo Gama: máxima 27.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 29.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Pirenópolis: máxima 28.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Planaltina: máxima 26.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 29.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.