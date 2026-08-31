O Entorno do Distrito Federal terá uma jornada de forte calor nesta terça-feira (1), com os termômetros registrando marcas bastante elevadas em diversos municípios. A tarde promete ser especialmente quente em Vila Boa, que deve alcançar a máxima de 37,7°C, seguida de perto por Padre Bernardo, com 37,0°C, e Cabeceiras, que pode chegar a 36,2°C. Já os períodos mais amenos devem se concentrar em Cristalina, com mínima prevista de 18,1°C, e Novo Gama, que pode registrar 18,4°C nas horas mais frias.Em relação à umidade relativa do ar, a média projetada para a região é de 43,55%, sendo que os maiores índices devem ser registrados durante a noite em Abadiânia e Cristalina, chegando a 70,0%. O tempo seco deve predominar e a probabilidade média de chuva no território é de apenas 7,37%, embora algumas localidades apresentem maior possibilidade de precipitação no período noturno, como Pirenópolis, com 25,0%, e Cristalina, com 20,0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 33,3°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Alexânia: máxima 34,0°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Cabeceiras: máxima 36,2°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cidade Ocidental: máxima 34,8°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 32,4°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Corumbá de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Cristalina: máxima 33,0°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 20,0%Formosa: máxima 35,1°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Luziânia: máxima 35,0°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Mimoso de Goiás: máxima 35,2°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 32,5°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Padre Bernardo: máxima 37,0°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Pirenópolis: máxima 34,6°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 25,0%Planaltina: máxima 34,4°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 34,2°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Valparaíso de Goiás: máxima 34,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Vila Boa: máxima 37,7°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 35,4°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.