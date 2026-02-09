O Entorno do Distrito Federal tem uma grande chance de chuva nesta terça-feira (10). As cidades mais quentes serão Vila Boa, com máxima de 28.3°C, Padre Bernardo com 26.2°C e Mimoso de Goiás atingindo 25.9°C. As menores temperaturas serão registradas em Águas Lindas de Goiás, com mínima de 17.6°C, e Novo Gama com 17.7°C.A umidade média na região ficará em 86.53%, com Águas Lindas de Goiás e Cocalzinho de Goiás apresentando os maiores índices, chegando a 97.0%. A probabilidade média de chuva é de 43.68%, mas algumas localidades como Mimoso de Goiás podem ter uma probabilidade de 95.0%, seguida por Luziânia e Padre Bernardo, ambas com 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 24.7°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Alexânia: máxima 25.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Cabeceiras: máxima 25.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Cidade Ocidental: máxima 24.9°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 23.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Corumbá de Goiás: máxima 23.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Cristalina: máxima 24.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Formosa: máxima 25.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Luziânia: máxima 25.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Mimoso de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Novo Gama: máxima 24.2°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Padre Bernardo: máxima 26.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Pirenópolis: máxima 24.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Planaltina: máxima 24.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 25.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Valparaíso de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Vila Boa: máxima 28.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Água Fria de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 24.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.