O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva como a principal característica do tempo para esta terça-feira (10). As temperaturas máximas esperadas são de 30.0°C em Vila Boa, 29.2°C em Padre Bernardo e 28.8°C em Pirenópolis. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Novo Gama, com 18.3°C, e em Abadiânia, que deve ter 18.6°C.A umidade relativa do ar na região deve atingir uma média de 81.18%. As cidades com os maiores índices de umidade serão Santo Antônio do Descoberto, com 94.0%, Alexânia e Novo Gama, ambas com 93.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 48.55%, mas Cocalzinho de Goiás e Corumbá de Goiás destacam-se com 90.0% de chance de chuva, seguidas por Planaltina, com 70.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Alexânia: máxima 28.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Cabeceiras: máxima 28.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Cidade Ocidental: máxima 27.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 90.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 90.0%Cristalina: máxima 26.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 55.0%Formosa: máxima 27.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Luziânia: máxima 28.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Mimoso de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 26.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Padre Bernardo: máxima 29.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Pirenópolis: máxima 28.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Planaltina: máxima 27.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Vila Boa: máxima 30.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.