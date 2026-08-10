O Entorno do Distrito Federal terá um dia de sol forte e calor nesta terça-feira (11), sem previsão de grandes mudanças nas condições do tempo. Os termômetros devem registrar marcas elevadas em municípios como Vila Boa, que alcança a máxima de 34,3°C, seguida por Padre Bernardo, com 33,8°C, e Pirenópolis, com 33,5°C. Por outro lado, as menores temperaturas da região devem ocorrer durante a madrugada, com Alexânia anotando mínima de 16,2°C e Santo Antônio do Descoberto registrando 16,4°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média regional ficará em 41,47%, sendo que o índice mais elevado de umidade deve ocorrer em Valparaíso de Goiás, atingindo 61,0%, seguido de perto por Novo Gama com 60,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade média na região é muito baixa, de apenas 1,97%, com as maiores chances de precipitação estimadas em apenas 10,0% nas cidades de Santo Antônio do Descoberto e Cabeceiras.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 31,0°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alexânia: máxima 31,1°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cabeceiras: máxima 31,5°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cidade Ocidental: máxima 30,4°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 30,7°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbá de Goiás: máxima 31,0°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cristalina: máxima 29,1°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 30,7°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 30,9°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mimoso de Goiás: máxima 31,8°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 28,4°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Padre Bernardo: máxima 33,8°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Pirenópolis: máxima 33,5°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Planaltina: máxima 30,4°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 31,0°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Valparaíso de Goiás: máxima 30,4°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Boa: máxima 34,3°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 30,9°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 29,9°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.