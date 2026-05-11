O Entorno do Distrito Federal terá como principal característica do tempo amanhã, terça-feira (12), a baixa probabilidade de chuva. As temperaturas variarão, com as cidades mais quentes sendo Vila Boa, registrando 31.7°C, Padre Bernardo, com 31.4°C, e Pirenópolis, com 29.9°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão observadas em Abadiânia, com 14.6°C, e Santo Antônio do Descoberto, com 14.7°C.A umidade noturna poderá atingir os maiores índices em Cidade Ocidental, Formosa e Valparaíso de Goiás, todas com 85%. Já as maiores probabilidades de chuva durante o dia são esperadas para Cristalina e Pirenópolis, com 25%, e Abadiânia, com 15%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.7°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 28.0°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 28.9°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 27.9°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 15.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 26.4°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 28.9°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 28.0°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 26.1°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 31.4°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 29.9°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 28.8°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28.2°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 31.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.