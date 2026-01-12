O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva amanhã, terça-feira (13). As temperaturas máximas alcançarão 31.9°C em Vila Boa, 30.3°C em Cocalzinho de Goiás e 29.6°C em Cabeceiras. Já as mínimas mais baixas serão observadas em Abadiânia e Alexânia, ambas com 18.2°C.A umidade média na região será de 75.61%, com Luziânia registrando o maior índice com 90.0%. Abadiânia e Alexânia também apresentarão alta umidade, com 89.0%. A probabilidade média de chuva é de 56.71%, sendo Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia as cidades com maior chance de chuva, todas com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Alexânia: máxima 27.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Cabeceiras: máxima 29.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Cidade Ocidental: máxima 27.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Corumbá de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Cristalina: máxima 26.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Formosa: máxima 29.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Luziânia: máxima 28.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Mimoso de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Novo Gama: máxima 27.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Padre Bernardo: máxima 28.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Pirenópolis: máxima 28.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Planaltina: máxima 28.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Vila Boa: máxima 31.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.