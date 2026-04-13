O Entorno do Distrito Federal terá um tempo ameno nesta terça-feira (14), com temperaturas variando significativamente entre as cidades. As mais quentes incluem Padre Bernardo, com máxima de 28.4°C, Vila Boa, que atingirá 28.3°C, e Pirenópolis, com 27.8°C. Já as menores temperaturas mínimas serão observadas em Novo Gama, marcando 16.9°C, e em Abadiânia, com 17.3°C.A umidade do ar na região será elevada, com média de 72.08%. As cidades com os maiores índices de umidade são Formosa, Planaltina e Novo Gama. Em relação à probabilidade de chuva, a média regional é de 15.53%, mas algumas cidades, como Águas Lindas de Goiás, Pirenópolis e Água Fria de Goiás, apresentam uma chance maior, com 35.0% de probabilidade durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.8°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 27.1°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 26.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Cidade Ocidental: máxima 26.7°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Cristalina: máxima 25.8°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 5.0%Formosa: máxima 26.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 5.0%Luziânia: máxima 27.3°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Novo Gama: máxima 25.5°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Padre Bernardo: máxima 28.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Pirenópolis: máxima 27.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 25.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Vila Boa: máxima 28.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.