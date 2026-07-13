O Entorno do Distrito Federal terá um dia ensolarado e sem previsão de chuva significativa nesta terça-feira (14), quando a média das temperaturas máximas deve atingir 28,62°C. Entre os locais mais quentes do dia, Vila Boa se destaca com máxima de 32,1°C, seguida por Padre Bernardo com 31,9°C e Mimoso de Goiás com 30,6°C. Já nos momentos de clima ameno, as menores temperaturas mínimas são previstas em Santo Antônio do Descoberto, com 12,7°C, e Abadiânia, com 13,0°C.A umidade relativa do ar apresentará uma média de 51,74%, sendo que Novo Gama, Valparaíso de Goiás e Cabeceiras registram os maiores índices do período, de 65,0%. A probabilidade de chuva geral é estimada em apenas 5,0%, mas os municípios de Corumbá de Goiás e Água Fria de Goiás apresentam as maiores chances de precipitação do dia, com 25,0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27,4°C, mínima 13,0°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Alexânia: máxima 27,6°C, mínima 13,0°C | sensação térmica máx 27,6°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cabeceiras: máxima 28,8°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cidade Ocidental: máxima 27,8°C, mínima 13,8°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27,9°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Corumbá de Goiás: máxima 27,9°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 0,0%Cristalina: máxima 25,8°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 25,8°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 29,2°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 27,9°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Mimoso de Goiás: máxima 30,6°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 26,5°C, mínima 13,8°C | sensação térmica máx 26,5°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Padre Bernardo: máxima 31,9°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pirenópolis: máxima 30,3°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Planaltina: máxima 29,0°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28,2°C, mínima 12,7°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Valparaíso de Goiás: máxima 27,8°C, mínima 13,5°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Boa: máxima 32,1°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Água Fria de Goiás: máxima 29,7°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27,3°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.