O Entorno do Distrito Federal deve registrar instabilidade no tempo nesta terça-feira (15), com marcas térmicas que variam entre a média mínima de 19,38°C e a máxima de 32,42°C. Entre os destaques de calor, Vila Boa atinge a máxima de 36,4°C, seguida por Padre Bernardo com 35,9°C e Cabeceiras com 34,2°C. Já nos pontos mais amenos, Abadiânia registra a menor temperatura da região, com mínima de 17,8°C, enquanto Alexânia apresenta mínima de 18,1°C.A umidade relativa do ar média na região fica em torno de 58,55%, alcançando os patamares mais elevados em Cidade Ocidental e Valparaíso de Goiás, ambas com 77,0%. Em relação à probabilidade de chuva, cuja média geral é de 27,63%, Formosa lidera o índice com 65,0% de chance de precipitação, seguida por Planaltina, que aponta probabilidade de 60,0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 31,2°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Alexânia: máxima 31,6°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Cabeceiras: máxima 34,2°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 55,0%Cidade Ocidental: máxima 31,8°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 20,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 31,1°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Corumbá de Goiás: máxima 31,0°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Cristalina: máxima 29,6°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Formosa: máxima 32,9°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 55,0%Luziânia: máxima 32,2°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 15,0%Mimoso de Goiás: máxima 34,1°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 35,0%Novo Gama: máxima 29,9°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 20,0%Padre Bernardo: máxima 35,9°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Pirenópolis: máxima 33,5°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Planaltina: máxima 32,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 45,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 31,9°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Valparaíso de Goiás: máxima 31,7°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 15,0%Vila Boa: máxima 36,4°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 50,0%Água Fria de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 55,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 30,9°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.