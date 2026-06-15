O Entorno do Distrito Federal apresentará um tempo de altas temperaturas na terça-feira (16). As máximas atingirão 31.8°C em Vila Boa, 31.1°C em Padre Bernardo e 30.0°C em Mimoso de Goiás. Já as cidades com as menores temperaturas serão Santo Antônio do Descoberto, com mínima de 15.6°C, e Abadiânia, com 15.7°C.A umidade do tempo ficará em uma média de 75.29% na região, com destaque para Santo Antônio do Descoberto, Alexânia e Cidade Ocidental, que podem registrar umidade de até 92.0%, 91.0% e 91.0%, respectivamente, durante a noite. A probabilidade de chuva é moderada, com média de 24.74%, sendo Alexânia a cidade com a maior probabilidade de precipitação, chegando a 45.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.1°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Alexânia: máxima 27.0°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Cabeceiras: máxima 29.1°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Cidade Ocidental: máxima 27.2°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 30.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Cristalina: máxima 25.2°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Formosa: máxima 29.0°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Luziânia: máxima 27.2°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Mimoso de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 25.9°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 35.0%Padre Bernardo: máxima 31.1°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 28.9°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Planaltina: máxima 28.6°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.3°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Vila Boa: máxima 31.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.