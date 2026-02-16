O Entorno do Distrito Federal terá tempo com temperaturas amenas a quentes para terça-feira (17), com destaque para as máximas de 31.2°C em Vila Boa, 30.8°C em Padre Bernardo e 29.8°C em Pirenópolis. As mínimas mais baixas serão registradas em Santo Antônio do Descoberto, com 18.2°C, e em Luziânia, com 18.4°C.A umidade do tempo ficará em média em 63.26% na região. Cidades como Cristalina e Luziânia podem registrar umidade de até 79.0%. A probabilidade de chuva é de 12.89% em média, sendo que Vila Boa apresenta a maior chance, com 55.0%, seguida por Santo Antônio do Descoberto, com 35.0%, e Águas Lindas de Goiás, com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 29.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Alexânia: máxima 29.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cabeceiras: máxima 29.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Cidade Ocidental: máxima 28.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Corumbá de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Cristalina: máxima 27.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Formosa: máxima 28.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Luziânia: máxima 29.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Novo Gama: máxima 28.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Padre Bernardo: máxima 30.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pirenópolis: máxima 29.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Planaltina: máxima 28.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 29.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Valparaíso de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Vila Boa: máxima 31.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 55.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.