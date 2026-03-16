O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva nesta terça-feira (17). As cidades mais quentes serão Vila Boa, com máxima de 27.6°C, Luziânia com 26.7°C e Padre Bernardo com 26.4°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Águas Lindas de Goiás, com mínima de 18.3°C, e Novo Gama, com 18.4°C.A umidade média na região ficará em 87.63%, com Abadiânia registrando o maior índice, de 98.0% na noite. A probabilidade média de chuva é de 54.34%. No entanto, cidades como Águas Lindas de Goiás, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo e Pirenópolis apresentam 95.0% de chance de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 45.0%Alexânia: máxima 26.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 50.0%Cabeceiras: máxima 25.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Cidade Ocidental: máxima 25.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Corumbá de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Cristalina: máxima 25.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Formosa: máxima 24.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Luziânia: máxima 26.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Mimoso de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Novo Gama: máxima 25.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Padre Bernardo: máxima 26.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Pirenópolis: máxima 26.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 40.0%Planaltina: máxima 25.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 26.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Vila Boa: máxima 27.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Água Fria de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.