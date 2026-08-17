O Entorno do Distrito Federal terá um dia de céu aberto e firme nesta terça-feira (18), com termômetros oscilando entre a média mínima de 16,36°C e a máxima de 29,44°C. As temperaturas mais elevadas devem se concentrar em Padre Bernardo e Vila Boa, que alcançam máxima de 32,3°C, além de Pirenópolis, com 31,8°C. Já os menores índices térmicos previstos para a data ocorrem em Novo Gama, com mínima de 14,4°C, e Cabeceiras, que registra 14,7°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média regional ficará na casa de 48,42%, tendo Novo Gama com o maior percentual registrado, atingindo 66,0%, seguido de Cabeceiras com 65,0%. A chance de chuva na região é quase nula, com média geral de 0,13% de probabilidade, sendo que Vila Boa desponta com a maior probabilidade de precipitação do dia, marcando apenas 5,0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 29,2°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alexânia: máxima 29,3°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cabeceiras: máxima 29,3°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 14,7°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 28,7°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 29,0°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbá de Goiás: máxima 29,2°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristalina: máxima 27,3°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 29,2°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 29,1°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mimoso de Goiás: máxima 30,6°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 26,9°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 26,9°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Padre Bernardo: máxima 32,3°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pirenópolis: máxima 31,8°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Planaltina: máxima 29,1°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 29,6°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Valparaíso de Goiás: máxima 28,8°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Boa: máxima 32,3°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 29,3°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 28,3°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.