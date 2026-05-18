O Entorno do Distrito Federal terá tempo com temperaturas variando nesta terça-feira (19). As máximas atingirão até 32.5°C em Vila Boa, 32.2°C em Padre Bernardo e 30.9°C em Mimoso de Goiás. Já as mínimas ficarão em torno de 16.3°C em Santo Antônio do Descoberto e 16.6°C em Planaltina.A umidade média na região será de 69.0%. As cidades com os maiores índices de umidade incluem Abadiânia com 87.0% e Alexânia e Santo Antônio do Descoberto, ambas com 86.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com as maiores chances em Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.4°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 28.2°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 30.0°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 28.6°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 26.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 29.9°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 28.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 26.7°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 32.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 29.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 29.7°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28.5°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 32.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.