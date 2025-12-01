A região Entorno do Distrito Federal terá um tempo com grande chance de chuva nesta terça-feira (2). As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Vila Boa, com 30.5°C, Cabeceiras, com 30.1°C, e Formosa, com 28.7°C. Já as mínimas mais baixas serão em Águas Lindas de Goiás, marcando 18.3°C, e Pirenópolis, com 19.2°C.A umidade média na região ficará em 79.45%, com cidades como Água Fria de Goiás e Planaltina atingindo 93.0% de umidade, e Padre Bernardo com 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 53.68%, mas em Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental e Cocalzinho de Goiás a probabilidade chega a 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Alexânia: máxima 26.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Cabeceiras: máxima 30.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 27.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Cristalina: máxima 28.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Formosa: máxima 28.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 28.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Mimoso de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 27.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Padre Bernardo: máxima 26.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 26.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Planaltina: máxima 25.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Vila Boa: máxima 30.5°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.